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Министр обороны Израиля заявил, что война в Газе продлится еще два месяца

флаги Палестины и Израиля Фото: freepik
Ожидается, что война Израиля с ХАМАС в соседнем секторе Газа продолжится с нынешней интенсивностью еще два месяца, сообщает Zakon.kz.

После окончания боевых действий, как выразился министр обороны Израиля Йоав Галлант, нужно еще несколько месяцев на операции по "зачистке", в ходе которых военные страны "зачищают очаги террористического сопротивления".

Галлант сделал эти комментарии во время брифинга для ABC News. В свете многочисленных предупреждений высокопоставленных чиновников США о резком росте жертв среди гражданского населения в секторе Газа он настаивал, что Израиль не воюет с палестинским народом.

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По данным Министерства здравоохранения Газы, около 16 000 человек были убиты там с тех пор, как ЦАХАЛ начал контрнаступление вслед за террористическими беспорядками, причем число погибших растет с каждым днем. Газа, территория площадью 362 квадратных километра, является домом для около 2,3 миллиона палестинцев, которые живут в условиях блокады.

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