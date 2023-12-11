Соцопросы: Трамп выиграет выборы в США

Экс-президент США Дональд Трамп вновь выиграл бы выборы, если бы они прошли в ближайшие выходные. Он лидирует среди кандидатов по уровню поддержки, тогда как рейтинг действующего президента Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, если бы президентские выборы в США состоялись в ближайшие выходные, их бы уверенно выиграл Дональд Трамп. Он уверенно обошел действующего главу Соединенных Штатов Джо Байдена, чей рейтинг снизился до рекордно низкого уровня.

По соцопросам, за Трампа сейчас готовы проголосовать 47% американских избирателей. За Байдена – 43%. Другой опрос, проведенный The Wall Street Journal, показывает еще более сильный разрыв: 37% за Трампа и только 31% за Байдена при 14% тех, кто не определился с выбором, и 17% у всех прочих кандидатов (включая Роберта Кеннеди-младшего, который пока идет на третьем месте с 8%).

Уровень одобрения действий Джо Байдена в американском обществе упал до рекордно низкого уровня. Согласно последним опросам, действующим президентом удовлетворены 37% граждан США. Американцы недовольны экономической ситуацией: 76% опрошенных утверждают, что рост их доходов не поспевает за инфляцией, а 62% считают, что экономика страны "в плохом состоянии". Кроме того, многих избирателей смущает преклонный возраст Байдена и его состояние здоровья.

Байден потерял поддержку во всех социальных группах, кроме одной: его стали активнее поддерживать американцы старше 65 лет. Остальные избиратели все больше разочаровываются в действующем президенте. Сильнее всего позиции Байдена ослабли среди молодых американцев. Также его поддержка снизилась среди предпринимателей, этнических меньшинств, чернокожих и женщин – традиционного электората Демократической партии. Кроме того, избиратели-мусульмане выступили против Байдена из-за его безоговорочной поддержки Израиля в конфликте на территории сектора Газа.

Член Палаты представителей США Дин Филлипс, который намерен составить конкуренцию Байдену на предстоящих выборах, объявил итоги этих опросов доказательством того, что Демократической партии нужно срочно найти "новое лицо" – иначе выборы однозначно выиграет Трамп.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.

Ранее Джо Байден заявил, что не баллотировался бы в 2024 году, если бы Трамп также не участвовал в выборах.