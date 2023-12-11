47 млн человек в Африке остались без света в третий раз за три месяца

Большая часть Кении, население которой превышает 47,5 млн человек, в третий раз за три месяца осталась без электроснабжения. В стране перестали работать предприятия и главный аэропорт, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 11 декабря, вечером в воскресенье 10 декабря в Кении произошел третий масштабный блэкаут за последние три месяца. Отключение света затронуло большую часть страны, полностью парализовав ее экономику.

Электроэнергию по всей африканской стране отключили около 20:00 по местному времени. Блэкаут нарушил работу большинства предприятий, включая главный аэропорт столицы Найроби (население – 3,2 млн человек). Ситуацию осложняет то, что Кения – важный транспортный узел, связывающий Восточную Африку с Азией и Европой. Учитывая рост цен на топливо, каждое массовое отключение света сильно бьет по экономике страны, которая и так не особенно устойчива.

Министр транспорта Кении Кипчумба Муркомен объявил о начале расследования в связи с "возможными актами саботажа". По его словам, министерство обратилось в национальную полицию с требованием найти и наказать виновных в третьем за три месяца массовом отключении электроэнергии.

Государственное энергоснабжающее предприятие Kenya Power назвало причиной блэкаута нарушение в работе систем и сообщило, что техники работают над решением проблемы. В некоторых частях страны, включая несколько жилых районов столицы, подачу электроэнергии сравнительно быстро восстановили, но остальная часть Кении еще утром 11 декабря оставалась без света.

Массовые отключения света в последнее время стали огромной проблемой для Кении. Точно такая же ситуация уже происходила в стране месяц назад, тогда последствия аварии на сетях удалось устранить за 12 часов. Худший блэкаут африканская страна перенесла 25 августа, когда Найроби оставался без света целые сутки. Причину августовского энергетического коллапса так до сих пор и не установили.

Ранее другая африканская страна, Гвинея-Бисау, осталась без света из-за долгов.