События в Украине: Зеленский едет в США. Чего ждать от этого визита
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский едет в Вашингтон, чтобы попытаться убедить американских законодателей в жизненной необходимости выделения Украине пакета военной помощи стоимостью в миллиарды долларов.
- Агентство
Associated Press (AP) подчеркивает,
что президент
Украины прибудет в Вашингтон 18 декабря, он встретится с президентом США Джо
Байденом и спикером Палаты представителей от Республиканской партии Майком
Джонсоном. После чего Зеленский выступит перед Сенатом. Помощь Украине в
последнее время стала темой ожесточенных дебатов в американском Конгрессе и
политической элите Соединенных Штатов. Пакет военной помощи США стоимостью 60
млрд долларов несколько дней назад был заморожен в Сенате республиканцами,
увязавшими его с необходимостью решительных реформ в иммиграционной политике.
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