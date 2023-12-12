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События в Украине: Зеленский едет в США. Чего ждать от этого визита

События в Украине: Зеленский едет в США. Чего ждать от этого визита Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский едет в Вашингтон, чтобы попытаться убедить американских законодателей в жизненной необходимости выделения Украине пакета военной помощи стоимостью в миллиарды долларов.
  • Агентство Associated Press (AP) подчеркивает, что президент Украины прибудет в Вашингтон 18 декабря, он встретится с президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей от Республиканской партии Майком Джонсоном. После чего Зеленский выступит перед Сенатом. Помощь Украине в последнее время стала темой ожесточенных дебатов в американском Конгрессе и политической элите Соединенных Штатов. Пакет военной помощи США стоимостью 60 млрд долларов несколько дней назад был заморожен в Сенате республиканцами, увязавшими его с необходимостью решительных реформ в иммиграционной политике.
  • Швеция передает Украине 1,4 млрд крон (133 млн долларов), которые большей частью пойдут на поддержку населения страны в зимний период. Новый пакет поддержки был представлен премьер-министром Ульфом Кристерссоном и министром помощи Йоханом Форселлом. На сегодняшний день это самая крупная единовременная поддержка Украины со стороны Швеции, заявил Ульф Кристерссон на пресс-конференции.
  • Блокада польскими перевозчиками пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" на украинско-польской границе завершилась, пишет "Украинская правда" со ссылкой на вице-премьера Александра Кубракова. Блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска продолжалось более месяца, отмечает издание.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если лидеры ЕС не дадут его стране зеленый свет для переговоров о членстве в Евросоюзе на саммите на этой неделе, то это будет иметь "разрушительные" последствия как для Киева, так и для самого союза.
  • Королевский ВМФ передаст Киеву два своих минных тральщика, чтобы укрепить военно-морской потенциал Украины, заявило Минобороны Великобритании.
  • В России начал действовать закон, согласно которому ограниченные в праве на выезд граждане должны сдавать свои загранпаспорта на хранение. Главное новшество — несданные паспорта будут изымать, в том числе на границе. Вернуть загранпаспорт можно будет после снятия ограничения на выезд в день подачи обращения, цитирует издание постановление правительства. По закону запретить выезд за границу могут в связи с призывом в армию, привлечением к уголовной ответственности, из-за доступа к гостайне или банкротства.
  • Правительство Великобритании объявило, что создает новое ведомство, которое займется борьбой с обходом санкций против России — Бюро применения торговых санкций (The Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI). Как сообщает британское министерство бизнеса и торговли, OTSI, которое приступит к работе с начала следующего года, будет расследовать потенциальные случаи обхода санкций, назначать наказания и передавать материалы ведомствам, уполномоченным возбуждать уголовные дела.

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