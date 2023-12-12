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Афганистан перестал быть мировым лидером по производству опиума

Афганистан перестал быть мировым лидером по производству опиума Фото: pixabay
Афганистан перестал быть главным производителем опиума в мире. На первое место вышла Мьянма, где после прихода к власти хунты продолжаются военные действия, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Управления ООН по наркотикам и преступности, Мьянма в 2023 году опередила Афганистан по производству опиума. В южноазиатской стране с начала года произвели 1080 тонн наркотического вещества, из которого производят героин. Для сравнения, в 2022 году в Мьянме произвели 790 тонн опиума.

Тем временем в Афганистане, который исторически был главным центром распространения опиума и героина, это производство упало на 95%, примерно до 330 тонн в год. Это произошло после того, как экстремистское движение "Талибан" (запрещено в Казахстане), захватившее власть в стране, запретило выращивание опиумного мака в апреле 2022 года. Площадь маковых плантаций в Афганистане быстро сократилась – с 233 тыс. га в 2022 году до 10,8 тыс. га в 2023-м.

Теперь главным очагом распространения наркотиков вместо Афганистана стал так называемый "Золотой треугольник" между Мьянмой, Лаосом и Таиландом. Этот регион уже давно считается центром торговли людьми, производства опиума и метамфетамина. В Мьянме объем "опиумной экономики" оценивается от 1 млрд до 2,4 млрд долларов – то есть от 1,7% до 4,1% от официального ВВП страны.

"Черная" экономика Мьянмы растет на фоне того, как "белая", легальная, падает под воздействием военного конфликта, продолжающегося с 2021 года. Из-за военных действий и их последствий многие фермеры в Мьянме начали выращивать опиумный мак. Главный центр выращивания мака в стране – обширный северный штат Шан, где до сих пор происходят столкновения между контролирующей Мьянму хунтой и местными повстанцами. При этом военные, захватившие власть в Мьянме в 2021 году, не заинтересованы в полном уничтожении наркоторговли в "Золотом треугольнике".

Ранее военные в Мьянме разгромили лагерь беженцев, перепутав его с базой повстанцев.

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