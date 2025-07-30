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Мир

Афганистан выступил против ООН

Представитель Афганистана, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 03:30 Фото: Синьхуа
Представители Афганистана раскритиковали ООН за то, что организация не дает представителям новых властей представлять страну, сообщает Zakon.kz.

По данным Ariana News, к ООН обратился представитель властей Исламского Эмирата Забиулла Моджахед.

"Организация Объединенных Наций должна была оставаться нейтральным институтом. Однако сейчас она работает в угоду западной политической повестке, утратив свою эффективность и самостоятельность", – заявил Моджахед.

Он также напомнил, что сейчас Кабул в ООН представляет дипломат, назначенный предыдущим правительством, Насир Ахмад Фаик.

"На основании каких принципов и протоколов он действует? У него нет внутренней легитимности, и он не представляет народ Афганистана", – отметил Моджахед.

ООН регулярно публикует отчеты о ситуации с правами человека в Афганистане. 24 июля был размещен новый доклад, где говорилось о нарушении прав афганцев, которых депортируют из Ирака и Пакистана на родину. В докладе говорится о тяжелом положении женщин, не имеющих доступа к трудоустройству и образованию, пытках чиновников прошлого правительства и т.д.

В связи с этим ООН призвала другие страны не депортировать бежавших из Афганистана жителей. Моджахед отверг приведенные в этом докладе данные.

Претензии ООН к талибам касаются не только соблюдения прав женщин и девочек, но и присутствия в стране террористических группировок, репрессий и казней. Пока единственным государством, официально признавшим Исламский Эмират Афганистан, является Россия.

Ранее мы писали о том, что власти афганской провинции запретили продажу кукол.

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Аксинья Титова
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