Израильские военные заливают водой подземные туннели в секторе Газа
Согласно информации газеты The Wall Street Journal, так израильские военные хотят разрушить инфраструктуры ХАМАС. Отмечается, что операция по затоплению туннелей может занять несколько недель.
В начале декабря газета писала, что Армия обороны Израиля еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Установки способны, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить туннели в течение нескольких недель. Как отмечала газета, практически невозможно просчитать влияние попытки затопления туннелей на почву и грунтовые воды, а также что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Помимо этого, есть вероятность того, что в результате подтопления в почву могут попасть опасные вещества, которые, вероятно, находятся в туннелях.
Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.
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