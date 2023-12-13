Израильские военные заливают водой подземные туннели в секторе Газа

Израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа, которая, по убеждению Израиля, используется боевиками палестинского движения ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты The Wall Street Journal, так израильские военные хотят разрушить инфраструктуры ХАМАС. Отмечается, что операция по затоплению туннелей может занять несколько недель.

В начале декабря газета писала, что Армия обороны Израиля еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Установки способны, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить туннели в течение нескольких недель. Как отмечала газета, практически невозможно просчитать влияние попытки затопления туннелей на почву и грунтовые воды, а также что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Помимо этого, есть вероятность того, что в результате подтопления в почву могут попасть опасные вещества, которые, вероятно, находятся в туннелях.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

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