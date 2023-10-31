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Армия Израиля уничтожила подземные туннели ХАМАСа в секторе Газа

Израильские войска уничтожили подземные туннели боевиков ХАМАС Фото: wikimedia
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по подземным туннелям, которые используют боевики палестинского движения ХАМАС. Сейчас в секторе Газа находятся более 20 тыс. израильских солдат, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph 31 октября, армия Израиля уничтожила несколько подземных туннелей под сектором Газа, где скрывались члены движения ХАМАС.

"За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 300 целям, в том числе по точкам запуска ракет и противотанковых снарядов, а также по военным объектам внутри подземных туннелей, принадлежащим террористической организации ХАМАС", – сообщили в Армии обороны Израиля.

Уничтожить туннели и выкурить членов ХАМАС на поверхность – одна из ключевых задач для израильской армии. Сеть подземных ходов и баз под сектором Газа остается одним из главных оплотов палестинских боевиков.

Сейчас в наземной операции на территории сектора Газа участвуют более 20 тысяч израильских солдат. Речь идет как минимум о двух пехотных и бронетанковых дивизиях, по данным израильских источников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ расширила наземное наступление в секторе Газа и перешла к третьему этапу военных действий против ХАМАС. Израильская армия продвинулась к центру Газы и планирует его окружить.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической. С израильской стороны погибли 1,4 тысячи человек, с палестинской – более 8 тысяч.

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

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