Израильские военные освободили двух заложников при спецоперации в Рафахе

Израильские военные объявили, что в ходе ночной спецоперации в городе Рафах на юге сектора Газа освободили двух заложников, которые находились в плену у боевиков палестинского движения ХАМАС с октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате спецоперации в ночь на 12 февраля освободили двух мужчин, находившихся в заложниках у движения ХАМАС с октября. По данным палестинской стороны, в результате этого рейда и сопутствующих авиаударов погибли не менее 67 жителей сектора Газа.

Операция прошла в городе Рафах на юге Газы, где сейчас находятся более 1,4 млн палестинских беженцев. Заложников держали под вооруженной охраной боевики ХАМАСа. По словам официального спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, израильские военные под огнем противника проникли в квартиру, где удерживали израильтян. Одновременно по этому району нанесли авиационные удары, чтобы отвлечь боевиков и сломить их сопротивление.

Военные, закрывая собой спасенных заложников, отвели их в безопасное место, где им оказали первую помощь. Затем бывших заложников доставили в больницу в центральной части Израиля. По данным ЦАХАЛ, оба спасенных сейчас находятся в хорошем состоянии. Известны их имена и возраст: это 60-летний Фернандо Симон Марман и 70-летний Луис Хар. У обоих, помимо израильского, есть аргентинское гражданство. Родственники освобожденных заложников встретились с ними в больнице и сообщили, что оба мужчины выглядят "исхудавшими и бледными", но держатся бодро.

Палестинская сторона отмечает, что в результате израильских авиаударов погибли мирные граждане, в том числе женщины и дети. Десятки людей получили ранения.

Израильские власти характеризуют Рафах как "последнюю цитадель ХАМАСа в Газе". Армия обороны Израиля ранее дала понять, что это густонаселенный и переполненный беженцами город станет следующей ее целью в ходе военного конфликта, начатого ХАМАСом в октябре 2023 года. Военные Израиля и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху намерены окончательно стереть ХАМАС с лица земли и рассчитывают на победу в ближайшие месяцы. По данным израильской стороны, в плену у палестинских боевиков по-прежнему остаются около 100 заложников.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес авиаудары по Рафаху, чтобы уничтожить остающиеся в городе четыре батальона движения ХАМАС.