Израиль затопит туннели ХАМАСа морской водой

Израильские войска затопят подземные туннели движения ХАМАС в секторе Газа морской водой. Таким образом они хотят раз и навсегда уничтожить военную инфраструктуру боевиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, 6 декабря солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали устанавливать в секторе Газа помпы, с помощью которых заполнят подземные туннели движения ХАМАС морской водой. Таким образом они рассчитывают вывести из строя военную инфраструктуру боевиков, которая спрятана в разветвленной системе подземных проходов, тянущихся на 482 км.

Помпы, которые установили к северу от лагеря для беженцев Аль-Шати, смогут перекачивать из Средиземного моря в туннели тысячи кубометров воды каждый час. Но эксперты уже предупредили, что такая масштабная операция нарушит водоснабжение Газы. Кроме того, есть опасения, что часть заложников, которых ХАМАС так и не выдал Израилю, держат именно под землей.





"Мы рассматриваем любые средства, которые дадут нам преимущество над врагом и лишат его оборудования", – заявил генерал-лейтенант Херци Ха-Леви, начальник генштаба ЦАХАЛ.

Между тем эксперты предупреждают, что ущерб, который закачка морской воды под землю нанесет водоснабжению сектора Газа, будет невозможно ликвидировать в течение десятилетий. Следующие несколько поколений палестинцев будут лишены доступа к питьевой воде из подземных горизонтов.

Военные действия между ЦАХАЛ и боевиками ХАМАС возобновились в секторе Газа 1 декабря после того, как палестинские радикалы нарушили перемирие. Позже стало известно, что после завершения военных действий Израиль планирует превратить Газу в демилитаризованную зону.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.



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