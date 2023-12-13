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В Китае из-за микоплазменной пневмонии ввели масочный режим

В Китае из-за микоплазменной пневмонии ввели масочный режим Фото: freepik
Китайцев будут наказывать за несоблюдение масочного режима, который был введен недавно из-за вспышки микоплазменной пневмонии в стране, сообщает Zakon.kz

По информации Mash власти страны ввели масочный режим в общественных местах, а штрафы за несоблюдение составят 500 юаней или нарушителям режима грозит арест сроком до десяти суток. 

Согласно данным Минздрава страны распространению микоплазменной пневмонии способствовали новые штаммы COVID-19. Правительство Китая рекомендует гражданам пройти ревакцинацию.

Ранее сообщалось, что слухи о новом неизвестном вирусе опровергли в Китае.

Микоплазменная пневмония – атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Заболевание сопровождается катаральными и респираторными проявлениями (заложенностью носа, першением в горле, приступами навязчивого малопродуктивного кашля), интоксикационным синдромом (субфебрилитетом, слабостью, головной болью, миалгией), явлениями диспепсии (дискомфортом в ЖКТ). Микоплазменная этиология пневмонии подтверждается данными рентгенографии и КТ легких, серологического и ПЦР исследований. При микоплазменной пневмонии показаны макролиды, фторхинолоны, бронходилататоры, отхаркивающие средства, иммуномодуляторы, физиолечение, массаж.

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