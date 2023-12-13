Какое блюдо возглавило рейтинг самых худших блюд мира
Рейтинг каждый год составляет гастрономический справочник TasteAtlas. Якутский салат индигирка занял 31-е место в списке. В его рецепт входит замороженная рыба, нарезанная кубиками, приправленная луком и перцем, а также растительное масло. Холодец, описываемый авторами рейтинга как "закуска из мяса, залитого желатино", занял 67-е место.
На втором месте необычного списка запеканка из вермишели и яиц, известной как иерусалимский кугель. Замыкает тройку победителей рамен-бургер, где вместо булочек используется запеченная лапша. Латвийский пирог на свином жире и простокваше занял четвертое место, а пятое место заняли чилийские клецки из муки и картофеля.
В прошлом году рейтинг самых неприятных блюд возглавляли русские щи.
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