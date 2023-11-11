Специалисты рассказали, чем полезен холодец

В "Роспотребнадзоре" рассказали почему стоит чаще употреблять в пищу холодец или студень, сообщает Zakon.kz

Как рассказали в организации холодец – это традиционное русское блюдо, изготавливаемое из мясного бульона, охлажденного до твёрдого состояния. И хотя его приготовление может показаться сложным и требующим много времени, результат стоит потраченных усилий.



Студень:

приготовленный из мяса и костей, содержит много минералов, таких как кальций, магний и фосфор. Они необходимы для здоровых костей и зубов, а также для правильной работы органов и систем организма;

является отличным источником желатина, который помогает укреплять слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и способствует лучшему пищеварению;

полезен при суставных болезнях, проблемах с опорно-двигательным аппаратом;

содержит много витамина А, который необходим для здоровья глаз и крепкого иммунитета;

есть витамины группы В, которые нужны для крепкой нервной системы;

источник белка, который необходим для поддержания и роста мышц, а также для общего здоровья организма.

содержит коллаген, который помогает укреплять соединительные ткани и поддерживать здоровье суставов, кожи, волос и ногтей.

Однако важно помнить, что холодец очень калорийный, с ним легко можно набрать лишний вес и заработать дополнительные проблемы со здоровьем. Поэтому студень не стоит есть тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, печени и подагрой.

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