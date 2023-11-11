Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Специалисты рассказали, чем полезен холодец

Специалисты рассказали, чем полезен холодец Фото: freepik
В "Роспотребнадзоре" рассказали почему стоит чаще употреблять в пищу холодец или студень, сообщает Zakon.kz

Как рассказали в организации холодец – это традиционное русское блюдо, изготавливаемое из мясного бульона, охлажденного до твёрдого состояния. И хотя его приготовление может показаться сложным и требующим много времени, результат стоит потраченных усилий.

Студень:

  • приготовленный из мяса и костей, содержит много минералов, таких как кальций, магний и фосфор. Они необходимы для здоровых костей и зубов, а также для правильной работы органов и систем организма;
  • является отличным источником желатина, который помогает укреплять слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и способствует лучшему пищеварению;
  • полезен при суставных болезнях, проблемах с опорно-двигательным аппаратом;
  • содержит много витамина А, который необходим для здоровья глаз и крепкого иммунитета;
  • есть витамины группы В, которые нужны для крепкой нервной системы;
  • источник белка, который необходим для поддержания и роста мышц, а также для общего здоровья организма.
  • содержит коллаген, который помогает укреплять соединительные ткани и поддерживать здоровье суставов, кожи, волос и ногтей.

Однако важно помнить, что холодец очень калорийный, с ним легко можно набрать лишний вес и заработать дополнительные проблемы со здоровьем. Поэтому студень не стоит есть тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, печени и подагрой.

Ранее специалисты перечислили пять специй, которые стоит есть каждый день.

Читайте также

Врач перечислила продукты, которые необходимы худеющим
Врач перечислила продукты, которые необходимы худеющим
Шесть советов как улучшить свой сон
Шесть советов как улучшить свой сон
Миссия выполнима: кармическое предназначение каждого знака зодиака
Миссия выполнима: кармическое предназначение каждого знака зодиака
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
погода в Алматы в ноябре
Мокрый снег и ночные морозы: погода на неделю в Алматы
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
СМИ сообщают о задержании Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены
СМИ сообщают о задержании Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления