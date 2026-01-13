#Казахстан в сравнении
Мир

Кот из России возглавил рейтинг красивейших кошек мира

Рейтинг кошек, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 08:35 Фото: wcf-bestcat.de
Абиссинец из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк занял первое место в рейтинге самых красивых котов 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Всего в списке конкурсантов 1496 кошек. По данным Всемирной федерации кошек, кот из России набрал 19 726 баллов. Ему полтора года. В 2025 году питомец поучаствовал в 51 выставке, 45 из которых принесли ему победные очки.

Второе место занял шотландский вислоухий кот из Таиланда с 18,5 тыс. баллов. В 2025 году питомец выступил на 54 выставках и ни разу не получил 0 очков. Ему почти два года, и он является обладателем звания чемпиона мира.

Фото: wcf-bestcat.de

Замыкает топ-3 британский короткошерстный кот из Беларуси с 18,2 тыс. баллов. Питомцу 6,5 года, он также является чемпионом мира. На его счету в 2025 году около 50 выставок.

Фото: wcf-bestcat.de

В новогодние праздники в Италии произошел курьезный случай, когда испуганный олень появился на железнодорожных рельсах.

Фото Алия Абди
Алия Абди
