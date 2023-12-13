Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Число погибших палестинцев выросло до 18 500 человек

Число погибших палестинцев выросло до 18 500 человек Фото: pixabay
Арабские СМИ сообщили, что в результате атак Армии обороны Израиля в секторе Газа погибло 18 500 человек, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала Al Mayadeen ещё более 50 тыс. человек получили ранения.

Местные медики говорят о 18 412 погибших от обстрелов Израиля жителях анклава.

Ранее сообщалось, что число жертв в секторе Газа превысило 16 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек.

А по данным ЮНИСЕФ, в ходе боевых действий в секторе Газа погибли более 5,3 тысячи палестинских детей.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация. Президент РК Касым-Жомарт Токаев распорядился выделить помощь мирному населению Палестины.

Читайте также

Рассекречено содержание нового пакета военной помощи Украине на 200 млн. долларов
Рассекречено содержание нового пакета военной помощи Украине на 200 млн. долларов
Елена Вебер
Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Переписки казахстанцев в WhatsApp "опубликовали" в Сети
В Казнете показали, как КНБ "следит" за переписками в WhatsApp
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: