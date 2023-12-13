Число погибших палестинцев выросло до 18 500 человек

Арабские СМИ сообщили, что в результате атак Армии обороны Израиля в секторе Газа погибло 18 500 человек, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала Al Mayadeen ещё более 50 тыс. человек получили ранения.

Местные медики говорят о 18 412 погибших от обстрелов Израиля жителях анклава.

Ранее сообщалось, что число жертв в секторе Газа превысило 16 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек.

А по данным ЮНИСЕФ, в ходе боевых действий в секторе Газа погибли более 5,3 тысячи палестинских детей.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация. Президент РК Касым-Жомарт Токаев распорядился выделить помощь мирному населению Палестины.