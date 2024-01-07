Не менее 22 палестинцев погибли во время новой атаки ЦАХАЛ в Хан-Юнисе

СМИ сообщают, что в результате израильского удара в Хан-Юнисе в секторе Газа погибли 22 человека, передает Zakon.kz.

О таком количестве жертв израильской атаки сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что израильские военные продолжают бои в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Как сообщает ЦАХАЛ, подразделения обнаружили там еще несколько туннельных шахт ХАМАС и другую "террористическую инфраструктуру". По меньшей мере 13 палестинцев погибли в пятницу утром.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.

ХАМАС утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.