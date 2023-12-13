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Канадца обвинили в убийстве 14 человек по почте

Канадца обвинили в убийстве 14 человек по почте Фото: pixabay
58-летнему канадцу предъявили обвинение в 14 убийствах за массовую почтовую рассылку ядовитых веществ. Мужчина отправил посылки с отравой по 1200 адресам в 40 странах мира, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, 58-летнего канадца Кеннета Лоу обвинили в совершении 14 убийств второй степени путем почтовой рассылки отравляющих веществ. Ранее ему предъявляли обвинение в пособничестве самоубийствам.

Полиция считает, что Лоу помог как минимум десяти жителям канадской провинции Онтарио покончить с собой, отправив им посылки со смертельным ядом. Но масштабы деятельности обвиняемого, по версии следствия, были намного шире: только в Канаде яд от Лоу получили около 160 человек, а в общей сложности мужчина отправил более 1,2 тыс. "отравленных" посылок более чем в 40 стран мира.

Возраст жертв варьировался от 16 до 36 лет. В полиции отказались называть имена погибших или уточнять, почему обвинения в адрес Кеннета Лоу изменили с пособничества суициду на убийство. Также у полиции нет информации о том, сколько людей погибли по вине Лоу за пределами Канады.

Журналисты канадского телевидения со ссылкой на источники сообщили, что обвиняемый может быть причастен к 117 смертям по всему миру (в основном в Великобритании). Правоохранительные органы Германии, Ирландии, Италии, Новой Зеландии, Франции и Швейцарии подтвердили, что Кеннет Лоу отправлял посылки гражданам этих стран. По версии следствия, Лоу знакомился с потенциальными жертвами в Сети.


"Мы продолжаем сотрудничать с правоохранительными ведомствами и взаимодействовать с ними по всему миру", – сказал Саймон Джеймс, инспектор полиции округа Йорк на севере Торонто.

Сейчас Кеннет Лоу находится под стражей. Следующее судебное заседание по его делу состоится 19 декабря. Если Лоу признают виновным, он станет вторым по числу жертв среди массовых убийц за всю историю Канады (первое место занимает Гэбриел Уортман, который в 2022 году убил 22 человек в Новой Шотландии).

Убийством второй степени в законодательстве англоязычных стран называют убийство, которое было совершено намеренно, но не планировалось заранее.

Ранее в Перу выпустили из тюрьмы бывшего президента, отбывавшего срок за организацию массовых убийств.

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