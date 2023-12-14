1200 тонн мертвой рыбы выбросило на побережье Японии

Власти Японии выясняют причины экологического бедствия, из-за которого на побережье страны выбросило 1200 тонн мертвой рыбы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 14 декабря, японские власти пытаются установить причину массовой гибели рыбы в прибрежных водах. За несколько дней в декабре возле рыболовного порта Хакодате на острове Хоккайдо обнаружили порядка 1200 тонн мертвых сардин и макрели.

Мертвые рыбы в огромном количестве всплыли на поверхность воды возле Хакодате, образовав в море рядом с порта километровую полосу. Еще тысячи рыб вынесло на берег. Власти города Накири на тихоокеанском побережье к югу от Хоккайдо сообщили, что на городские пляжи выбросило от 30 до 40 тонн сардин. По словам жителей Накири, они никогда прежде не видели такого количества мертвой рыбы.





Местные рыбаки пытаются как можно скорее собрать рыбу. Они опасаются, что газ, образующийся при разложении, снизит количество кислорода в прибрежных водах и нанесет еще больший экологический ущерб. Власти Хакодате предостерегли горожан от употребления мертвой рыбы в пищу, подчеркнув, что это может быть опасно для здоровья.

Эксперты выдвигают разные предположения о том, что могло стать причиной экологического бедствия. Некоторые из них утверждают, что косяки сардин могли сбиться с пути при миграции, спасаясь от морских хищников, и буквально умереть от переутомления. Другие специалисты винят во всем резкие перепады температуры воды. Точную причину пока так и не установили. Экологи планируют собрать пробы воды в окрестностях Хакодате и Накири, чтобы выяснить, отчего произошел массовый замор рыбы.

Западные СМИ уже связали гибель сардин и макрели в Японии со сбросом в море сточных вод с АЭС "Фукусима". Японское правительство в официальном ответе британской газете The Daily Mail заявило, что рыба погибла спустя примерно четыре месяца после того, как с "Фукусимы" начали сливать воду с незначительным содержанием радиоактивных веществ.

"По результатам исследования проб воды (после сброса стоков с АЭС. – Прим. ред.) не было выявлено никаких аномалий. Мы обеспокоены распространением информации, которая не основана на научных доказательствах", – заявили в японском Агентстве по делам рыболовства.

Ранее власти японского города начали уничтожать белок, которые причиняют беспокойство местным жителям.