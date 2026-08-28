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Мир

"Рыба Судного дня" найдена мертвой на пляже Индонезии: что это значит

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 22:08 Фото: unsplash
Гигантское глубоководное существо, с которым связано поверье о приближении конца света, выбросилось мертвым на побережье Индонезии. Сельдевого короля (ремень-рыбу) длиной более четырех метров обнаружили на знаменитом Розовом пляже острова Комодо, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, редкая находка вызвала настоящий ажиотаж среди местной публики. В японском фольклоре этих редких морских обитателей называют "рыбами предвестниками Судного дня" и считают посланниками морского бога.

Согласно древней легенде, появление ремень-рыбы у берега предвещает разрушительные землетрясения, цунами или другие масштабные катастрофы.

"Глава местной общины Сахлан пояснил журналистам, что наткнулись на существо отдыхающие, установившие палатки у побережья. Спикер также подчеркнул, что среди местных жителей паники нет и ситуация остается спокойной", – говорится в сообщении.

Ученые и морские службы регулярно опровергают связь между появлением этих рыб и природными катаклизмами, называя все мифом. Однако сторонники теории указывают на мистические совпадения: так, около двух десятков сельдевых королей выплыли к берегам Японии за несколько месяцев до мощнейшего землетрясения и цунами 2011 года, унесших жизни почти 20 тысяч человек.

Аналогичные случаи фиксировались перед землетрясением на Филиппинах в 2017 году, а также в Калифорнии, Индии и Тасмании.

Гигантские обитатели глубин выплывают на мелководье крайне редко – обычно это происходит, когда животные больны, ранены или умирают. Сельдевой король считается одной из самых длинных костистых рыб в мире: взрослые особи могут достигать 11 метров в длину и весить порядка 270 кг.

Ранее сообщалось, что трое рыбаков поймали на обычную удочку 230-килограммового тунца.

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Канат Болысбек
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