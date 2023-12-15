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Членов ХАМАС задержали в Дании и Германии за подготовку терактов

Членов ХАМАС задержали в Дании и Германии за подготовку терактов Фото: pixabay
Власти Дании и Германии объявили о задержании нескольких подозреваемых в подготовке терактов, среди которых есть члены палестинского движения ХАМАС. По версии следствия, задержанные планировали атаки на евреев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CBS News, немецкие и датские правоохранительные органы одновременно объявили о задержании нескольких подозреваемых в терроризме. Среди задержанных есть члены движения ХАМАС, которые планировали устроить теракты против евреев в Европе.

В Дании, по информации полиции, задержали троих злоумышленников. Четвертого, их сообщника, арестовали в Нидерландах. Датские правоохранительные органы не стали раскрывать подробности, указав лишь, что у задержанных были связи с преступными организациями за рубежом и с крупной бандой иммигрантов, которая причастна к многочисленным случаям насилия, вымогательства, грабежей и наркоторговли в Копенгагене. Судебное заседание по мере пресечения для подозреваемых пройдет в закрытом режиме.

Флемминг Дрехер, глава Датской службы безопасности и разведки, на пресс-конференции лаконично сообщил, что задержание подозреваемых провели "в сотрудничестве с зарубежными партнерами" и что задержанные "были частью (террористической. – Прим. ред.) сети".

Полиция Нидерландов подтвердила, что 57-летнего голландского гражданина задержали в Роттердаме по запросу властей Германии. На этой неделе в Нидерландах повысили уровень террористической угрозы до второго ранга опасности (это означает, что в стране есть существенная угроза терактов).

Немецкая полиция также отчиталась о задержании в Берлине и голландском Роттердаме трех членов палестинского движения ХАМАС, которых подозревают в подготовке терактов против евреев и еврейских организаций в Европе. Еще один подозреваемый в Берлине "временно задержан". Среди предполагаемых террористов двое граждан Ливана, один египтянин и гражданин Нидерландов ближневосточного происхождения. По данным полиции ФРГ, трое задержанных "длительное время были членами ХАМАС и участвовали в его операциях за рубежом".

Ранее комиссар Евросоюза по внутренним делам Ильва Юханссон предупредила, что в странах ЕС есть высокий риск терактов на рождественские праздники в связи с военными действиями между Израилем и ХАМАС.

В начале декабря теракт произошел в Париже: мужчина напал на прохожих с ножом и молотком в центре французской столицы, убив одного человека и ранив еще двух.

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