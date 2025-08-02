#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
543.24
619.89
6.78
Мир

В Турции задержали подозреваемых в подготовке терактов

мигалки, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 13:42 Фото: pixabay
Турецкие правоохранители задержали в Бурсе на северо-западе страны четырех подозреваемых в подготовке терактов в республике, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Türkiye, подозреваемые планировали устроить теракты по всей Турции.

"Правоохранители остановили подозрительный автомобиль на въезде в провинцию Бурса, у пассажиров изъяли две ручные гранаты", – говорится в публикации.

В ходе расследования, проведенного бюро по борьбе с организованной преступностью, было установлено, что подозреваемые связаны с преступной организацией.

По информации СМИ, шантаж, давление и нападения планировались против некоторых людей в Измире по инструкциям, полученным от руководителей организации, скрывающихся за границей.

26 июля 2025 года террористы напали на здание суда в Иране. В результате погибли по меньшей мере пять человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В Китае робот-гуманоид поступил в престижную театральную академию
Мир
14:26, Сегодня
В Китае робот-гуманоид поступил в престижную театральную академию
Мужчина застрелил несколько посетителей бара в штате Монтана
Мир
12:12, Сегодня
Мужчина застрелил несколько посетителей бара в штате Монтана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: