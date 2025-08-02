В Турции задержали подозреваемых в подготовке терактов
Фото: pixabay
Турецкие правоохранители задержали в Бурсе на северо-западе страны четырех подозреваемых в подготовке терактов в республике, сообщает Zakon.kz.
По информации газеты Türkiye, подозреваемые планировали устроить теракты по всей Турции.
"Правоохранители остановили подозрительный автомобиль на въезде в провинцию Бурса, у пассажиров изъяли две ручные гранаты", – говорится в публикации.
В ходе расследования, проведенного бюро по борьбе с организованной преступностью, было установлено, что подозреваемые связаны с преступной организацией.
По информации СМИ, шантаж, давление и нападения планировались против некоторых людей в Измире по инструкциям, полученным от руководителей организации, скрывающихся за границей.
26 июля 2025 года террористы напали на здание суда в Иране. В результате погибли по меньшей мере пять человек.
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