В Турции задержали подозреваемых в подготовке терактов

Турецкие правоохранители задержали в Бурсе на северо-западе страны четырех подозреваемых в подготовке терактов в республике, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Türkiye, подозреваемые планировали устроить теракты по всей Турции.

"Правоохранители остановили подозрительный автомобиль на въезде в провинцию Бурса, у пассажиров изъяли две ручные гранаты", – говорится в публикации.

В ходе расследования, проведенного бюро по борьбе с организованной преступностью, было установлено, что подозреваемые связаны с преступной организацией.

По информации СМИ, шантаж, давление и нападения планировались против некоторых людей в Измире по инструкциям, полученным от руководителей организации, скрывающихся за границей.

26 июля 2025 года террористы напали на здание суда в Иране. В результате погибли по меньшей мере пять человек.