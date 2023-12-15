Темнота и свежесть: заснеженный Бишкек накрыло смогом

Кыргызстанский блогер Тынчтык Мухамбетов опубликовал снимки Бишкека на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Фотографии были размещены 14 декабря 2023 года.

"Замерзший город Бишкек. Одна половина погружена в холодный туман, а другая половина излучает яркость чистого воздуха, создавая контраст между темнотой и свежестью", – говорится в подписи к публикации.

Понастроили все новые дома, не учитывая стандартам постройки. Нет розы ветров, все забито и, конечно, будет такая картина! Город должен проветриваться.

Они же говорили, что решат эту проблему.

Бишкек смог и мы сможем.

Надо вентиляторы огромные ставить и проветривать город.

Так монументально... ужас и красота в одном. Природа и технологическая катастрофа.

В Оше еще хуже смог.

Смог выглядит как океан.

Коптилка.

Безвыходное положение для населения.

У меня болит душа.

Не знала, что в Бишкеке тоже смог бывает, – отмечают пользователи под снимками.

По данным издания CABAR.asia, в последние годы столица Кыргызстана каждую зиму возглавляет мировые рейтинги по уровню загрязнения воздуха. Несмотря на многочисленные обещания властей и рабочие группы по борьбе со смогом, город все также задыхается, а количество страдающих заболеваниями органов дыхания растет.

Тем временем, 28 ноября 2023 года стало известно, что Комитет парламента Кыргызстана одобрил проект закона, предусматривающий изменение дизайна государственного флага страны.

Материал по теме В Бишкеке проходит акция против изменения флага страны

Предлагается изменить форму лучей на флаге из волнообразных на форму четко напоминающую лучи солнца.