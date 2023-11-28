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В Кыргызстане изменят дизайн национального флага

В Кыргызстане изменят дизайн национального флага Фото: kenesh.kg
Комитет парламента Кыргызстана одобрил проект закона, предусматривающий изменение дизайна государственного флага страны, сообщает Zakon.kz.

На сайте Жогорку Кенеша сказано, что Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил законопроект "О внесении изменения в закон "О государственных символах Кыргызской Республики" в первом чтении.

Один из инициаторов, депутат Улан Примов отметил, что проект закона направлен на совершенствование одного из главных государственных символов.

Предлагается изменить форму лучей на флаге из волнообразных на форму четко напоминающую лучи солнца.

"Для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге были привлечены авторы-разработчики данного флага на начальном этапе, которыми были проведены математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы. Один из авторов Жусуп Матаев отметил, что исходная версия претерпела изменения, изначально предлагалась форма четко напоминающую лучи солнца", – говорится в публикации.

Кроме того, в ходе обсуждения депутат Дастанбек Джумабеков предложил провести референдум по вопросу изменения отдельных элементов флага.

О планах по изменению флага стало известно еще в сентябре 2023 года.

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Инициаторами изменений выступили спикер Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов.

Уже позднее президента страны Садыр Жапаров поддержал эту идею. По его мнению, если новый вариант флага пройдет, "то отныне мы не будем зависимыми".

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