Стал известен заказчик криминального авторитета Рыспека Акматбаева

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана раскрыл заказчика криминального авторитета Рыспека Акматбаева, которого убили в 2006 году у входа в мечеть. Преступление произошло в селе Кок-Джар. Неизвестные в масках почти в упор расстреляли свою жертву, сообщает Zakon.kz.

По данным ГКНБ КР, за ликвидацией Акматбаева стоят Камчи Кольбаев, Алманбет Анапияев, Болот Самсалиев, известный как Боха Казарманский, и М. Раимбеков, известный как Рэмбо, сообщает "Прайм Крайм" со ссылкой на пресс-службу.

По словам одного из киллеров Кольбаева, в преступлении должны были участвовать все, однако в момент расстрела Раимбеков находился за рулем автомобиля вместе с руководящим процессом Кольбаевым, а Анапияев и Самсалиев производили выстрелы в вора в законе, после чего скрылись.

Криминального авторитета ликвидировали 10 мая 2006 года в селе Кок-Джар, Киргизия, возле мечети. Согласно одной из версий, неизвестные расстреляли его из автомата "Калашникова", а затем скрылись на машине в направлении Бишкека. После случившегося было возбуждено уголовное дело.

Кыргызский криминальный авторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября.

После произошедшего члены ОПГ Камчы Кольбаева и некоторые известные лидеры других преступных группировок начали массово выступать с заявлениями о том, что они отказываются от криминальных статусов и на место вора в законе не претендуют. Так, в публичном доступе появились видеообращения Кадыра Досонова, известного как Дженго, Улана Барчакеева по кличке Улан Узун и Улана Токтосунова, известного по прозвищу Сакал.

6 октября глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что в республике больше не будет воров в законе и лидеров преступных группировок.