Скончался эмир Кувейта

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 декабря заявила канцелярия эмира в эфире государственного телевидения.

"С большой печалью и грустью мы скорбим о смерти шейха Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха, эмира Государства Кувейт", – цитирует Al Jazeera сообщение канцелярии.

Эмир вступил на кувейтский престол в сентябре 2020 года после смерти своего брата, шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха в США в возрасте 91 года. Следующим эмиром катара должен стать 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

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