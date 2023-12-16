Садыр Жапаров заявил, что идея с изменением флага Кыргызстана принадлежит ему

Садыр Жапаров признался, что за три года его президентства он побывал в 30 зарубежных странах, где ему задавали вопрос о том, производят ли в Кыргызстане подсолнечное масло, сообщает Zakon.kz.

16 декабря во время проведения II Народного курултая президент Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал, что это он инициировал изменение формы лучей флага, передает Kaktus Media.

"Я обратился к спикеру парламента Нурланбеку Шакиеву, что "такое вот происходит, а изменение флага не входит в мои полномочия, может пригласить в Жогорку Кенеш авторов флага, посоветоваться с ними и немного выпрямить лучи солнца на флаге, а количество перекладин на изображении тюндука увеличить до четырех?". Не ругайте Нурлана Шакиева, ругайте меня", – сказал президент.

Кыргызский лидер привел в пример инициативу Нурсултана Назарбаева, который принял решение о переносе столицы в Астану.

"Назарбаев в свое время предложил перенести столицу в Астану. Многие депутаты были против, тогда он попросил согласиться в качестве подарка на его день рождения. Теперь посмотрите, какая стала Астана. Я не переношу столицу, меня поддержите хоть в изменении флага. Я ваши просьбы поддерживаю, моя одна просьба — исправить флаг. Кардинальных изменений не будет, это лишь правки и все. Мы ведь не перекрашиваем его в синий или в белый цвет. Хотим лишь правильнее сделать. Надеюсь, поддерживаете. Я вам благодарен", — заявил Жапаров.

29 ноября Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение флага Кыргызстана. Инициативу поддержали 66 депутатов, против проголосовали 8 народных избранников.

Среди общественности же эта идея вызвала резонанс и в социальных сетях многие кыргызстанцы выражают свое несогласие с данной инициативой. Они отмечают, что власти должны заниматься другими, более актуальными вопросами. Выступающие против внесения изменений в дизайн флага кыргызстанцы начали сбор подписей под петицией на сайте Change.org. Они также провели онлайн-флешмоб и оставляют комментарии на официальных страницах президента КР в соцсетях.

Некоторые парламентарии и гражданские активисты призывали вынести этот вопрос на референдум.