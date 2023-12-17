13 аргентинцев погибли во время бури на атлантическом побережье

Не менее 13 человек погибли из-за бури в субботу, 16 декабря, в аргентинском городе Баия-Бланка, расположенном на атлантическом побережье, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала TN, из-за сильных порывов ветра обрушилась крыша в здании со спортзалом, в котором находилось большое число людей. Отмечается, что под завалами все еще находятся люди.

Местные власти охарактеризовали ситуацию в городе как катастрофическую и попросили людей не выходить на улицу.

"Есть данные о многочисленных пострадавших, получивших травмы из-за сорванных крыш. Некоторые находятся в тяжелом состоянии", – говорится на странице муниципалитета в соцсети X (ранее Twitter).

По данным властей, скорость порывов ветра достигала 140 км/ч. Метеорологи ожидают, что в ближайшее время погода улучшится.

Ранее сообщалось, что более 80 тысяч американцев остались без света из-за урагана.