Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

13 аргентинцев погибли во время бури на атлантическом побережье

буря в Аргентине привела к гибели людей Фото: pixabay
Не менее 13 человек погибли из-за бури в субботу, 16 декабря, в аргентинском городе Баия-Бланка, расположенном на атлантическом побережье, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала TN, из-за сильных порывов ветра обрушилась крыша в здании со спортзалом, в котором находилось большое число людей. Отмечается, что под завалами все еще находятся люди.

Местные власти охарактеризовали ситуацию в городе как катастрофическую и попросили людей не выходить на улицу.

"Есть данные о многочисленных пострадавших, получивших травмы из-за сорванных крыш. Некоторые находятся в тяжелом состоянии", – говорится на странице муниципалитета в соцсети X (ранее Twitter).

По данным властей, скорость порывов ветра достигала 140 км/ч. Метеорологи ожидают, что в ближайшее время погода улучшится.

Ранее сообщалось, что более 80 тысяч американцев остались без света из-за урагана.

Читайте также

Кораблекрушение у берегов Ливии: более 60 мигрантов утонуло
Кораблекрушение у берегов Ливии: более 60 мигрантов утонуло
Ситуация в Украине: депутат взорвал коллег из-за разногласий, в Кремле допустили, что Киев дестабилизирует ЕС
Ситуация в Украине: депутат взорвал коллег из-за разногласий, в Кремле допустили, что Киев дестабилизирует ЕС
Садыр Жапаров заявил, что идея с изменением флага Кыргызстана принадлежит ему
Садыр Жапаров заявил, что идея с изменением флага Кыргызстана принадлежит ему
Елена Беляева
Аргентина
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
UFC 296 в прямом эфире: где смотреть онлайн-трансляцию боя Рахмонов – Томпсон
UFC 296 в прямом эфире: где смотреть онлайн-трансляцию боя Рахмонов – Томпсон
снег в Алматы
Морозы отступят, но снег продолжит идти: погода на неделю в Алматы
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: