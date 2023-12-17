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Внеочередные парламентские и муниципальные выборы начались в Сербии

Сербия Фото: pixabay
Внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина, проводятся 17 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, граждане Сербии в воскресенье выбирают 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента) страны, власти автономного края Воеводина и руководство местных органов муниципалитетов, правом голоса обладают 6,5 миллиона человек, фаворитом кампании, по данным соцопросов, является правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича.

Всего определено около 8,3 тыс. мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых – в посольстве Сербии в Москве. Для волеизъявления военных отведены 36 участков, для заключенных – 29. Отпечатаны 6 500 165 бюллетеней.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Елена Беляева
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