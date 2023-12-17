Почетного консула Великобритании похитили в Эквадоре

Почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга похитили неизвестные в Эквадоре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета El Universo, похищение произошло рано утром 16 декабря в провинции Лос-Риос. Журналисты утверждают, что вместе с консулом пропал еще один человек, предположительно, "колумбийской национальности", как отметило издание.

Отмечается, что специализированные подразделения полиции Эквадора проводят следственные мероприятия, о чем сообщили у себя в соцсетях.

Ранее сообщалось, что казахстанцев подозревают в похищении и пытках гражданина Италии в Пхукете.