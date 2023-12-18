100 человек пострадали от взрыва горючего на складе в Гвинее

По меньшей мере 100 человек получили ранения в результате мощного взрыва на складе горючего в центре столицы Гвинеи - Конакри. Пострадавших доставили в центральную университетскую больницу, сообщает Zakon.kz.

Как минимум 100 человек доставлены в центральную университетскую больницу Конакри в результате инцидента, пишет Africaguinee.

Взрыв прогремел в ночь с 17 на 18 декабря в районе Калум, где находятся правительственные здания. Причины произошедшего пока не названы.

17 декабря В селе Гульдала недалеко от Алматы произошел взрыв газа в частных домах, пострадали четыре человека.