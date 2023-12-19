В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в Китае. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали, сообщает Zakon.kz.

О землетрясении сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.



Эпицентр располагался на расстоянии 101 км к юго-западу от города Ланьчжоу (провинция Ганьсу), в котором проживают около трех млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.