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В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,1 Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в Китае. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали, сообщает Zakon.kz.

О землетрясении сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 101 км к юго-западу от города Ланьчжоу (провинция Ганьсу), в котором проживают около трех млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали. 

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