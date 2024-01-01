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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китае

землетрясение в Китае Фото: Indiana University
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о регистрации землетрясения магнитудой 5,3 в Китае в 20:27, передает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км в 81 км к северо-востоку от города Байинь, население которого составляет 294 тыс. человек. О разрушениях и пострадавших по итогам землетрясения не сообщалось.

Данные о событии в центр передала Единая геофизическая служба РАН со штаб-квартирой в Обнинске.

Всего за сутки произошло три землетрясения магнитудой больше пяти: в Китае, в ЮАР и в Исландии.

Отметим, что 19 декабря алматинцы ощутили землетрясение в два балла, которое произошло на территории Китая.

Елена Беляева
Китай
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