Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китае

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о регистрации землетрясения магнитудой 5,3 в Китае в 20:27, передает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км в 81 км к северо-востоку от города Байинь, население которого составляет 294 тыс. человек. О разрушениях и пострадавших по итогам землетрясения не сообщалось.

Данные о событии в центр передала Единая геофизическая служба РАН со штаб-квартирой в Обнинске.

Всего за сутки произошло три землетрясения магнитудой больше пяти: в Китае, в ЮАР и в Исландии.

Отметим, что 19 декабря алматинцы ощутили землетрясение в два балла, которое произошло на территории Китая.