722 килограмма кокаина нашли дома у австралийца

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс обнаружила крупную партию кокаина, когда расследовала дело о похищении человека. Стоимость изъятых наркотиков превысила миллиард долларов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 19 декабря, в полицию Нового Южного Уэльса поступило заявление о взломе и проникновении грабителей в одну из квартир в пригороде Сиднея. Стражи порядка немедленно отправились на место происшествия и задержали четверых человек в возрасте от 19 до 24 лет.

У задержанных нашли целый набор профессионального взломщика – ломик, тесак, перчатки, нож, фонарики и прочее снаряжение. Все это, по данным полиции, преступники собирались использовать, чтобы похитить и ограбить владельца квартиры – 24-летнего местного жителя.

Но настоящий сюрприз ожидал полицейских в квартире, куда собирались проникнуть взломщики. Заподозрив неладное и проведя обыск, сотрудники правоохранительных органов нашли в жилище австралийца 722 килограмма кокаина. Владельцу квартиры предъявили обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере. Мужчину взяли под стражу.

Стоимость кокаина, хранившегося в квартире жителя Сиднея, оценивают более чем в 1 млрд долларов. Сейчас полиция Нового Южного Уэльса выясняет, откуда в жилище австралийца взялась настолько крупная партия наркотиков.

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