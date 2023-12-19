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Путин заявил, что солдат бросают на произвол судьбы в Крынках, регионы остались без света – ситуация в Украине

ситуация в Украине Фото: kremlin.ru/pixabay
Власти Украины бросают солдат на произвол судьбы в Крынках, за своих людей не считают, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия не может вести себя так же, как "временщики" в Украине, бросающие раненых, сообщает Zakon.kz.
  • По расчетам Национального банка Украины местные экспортеры потеряли около 160 млн долларов в результате блокады отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы.
  • "Укргаздобыча", входящая в Группу "Нафтогаз", ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины, которые дают около 200 тыс. кубометров газа в сутки. Об этом сообщает пресс-служба Группы "Нафтогаз".
  • Заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек, у которого журналисты нашли вероятные связи с Россией, написал рапорт об увольнении, заявили пресс-служба Нацполиции и Департамент коммуникации МВД.
  • Американский меценат и миллиардер Говард Баффетт с начала работы его фонда в Украине в начале большой войны уже инвестировал более полумиллиарда долларов в Украину, в частности - в поддержку фермеров техникой и гуманитарное разминирование. Об этом Баффетт рассказал на конференции, организованной фондом Victory Harvest во вторник.
  • По состоянию на утро 19 декабря из-за непогоды обесточены 132 населенных пункта в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Самая сложная ситуация в Донецкой области – более 100 населенных пунктов без энергоснабжения более суток.
  • На Ладыжинской теплоэлектростанции, входящей в структуру ДТЭК, произошла авария, из-за которой обесточены несколько районов в Винницкой области. Об этом сообщает АО "Винницаоблэнерго".
  • Совмин Италии одобрил декрет-закон о продлении на один год поставок оружия, транспортных средств и военных материалов на Украину. Об этом сообщило агентство ANSA.
  • Главы Минфинов и центробанков стран Группы семи (G7) начали онлайн-переговоры, посвященные поддержке Украины и другим темам. Об этом сообщило агентство Kyodo.
  • Правительство Украины одобрило законопроект о выходе страны из соглашения в рамках СНГ о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров между странами содружества. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
  • Окружной суд польского города Люблин вынес решение по делу 14 граждан Украины, Белоруссии и России, которых власти Польши обвинили в шпионаже в пользу РФ. Решение суда опубликовало Польское агентство печати.
  • Глава французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла выступает против приема Украины в ЕС, поскольку ее членство представляет угрозу для агропромышленного комплекса Франции. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter.
  • Власти Японии намерены выделить Украине дополнительный пакет помощи в размере 4,5 млрд долларов. Об этом со ссылкой на японского министра финансов Сюнъити Судзуки сообщило агентство Kyodo.

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