Франция радикально ужесточила миграционное законодательство

Закон, который вводит жесткие ограничения для мигрантов, приняли во Франции. Это привело к расколу в правительстве, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, в среду 20 декабря парламент Франции одобрил законопроект, который вводит ряд жестких ограничений в сфере миграции. Новый закон вызвал раскол среди французских политиков: националистка Марин Ле Пен назвала его "идеологической победой", а министр здравоохранения Орельян Руссо в знак протеста немедленно подал в отставку.

Другие министры, кроме Руссо, пока не заявляли об уходе из правительства. Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала новый закон "необходимым и полезным". Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сказал, что закон "защитил французов", и строгие меры в отношении иммигрантов необходимы.

Закон предусматривает, что иностранцам во Франции сократят доступ к социальным пособиям, а иностранным студентам ужесточат правила пребывания в стране. Во Франции введут миграционные квоты, а детям мигрантов, родившихся на территории страны, усложнят приобретение французского гражданства. Кроме того, обладателей двойного гражданства теперь будут лишать французского паспорта за совершение тяжких преступлений в отношении полицейских. Вдобавок для получения ряда важных мер соцподдержки иностранцы должны будут прожить во Франции пять лет (или хотя бы 30 месяцев при наличии трудового контракта).

В то же время закон легализует иностранцев, которые трудились без законной регистрации в секторах, где есть нехватка рабочей силы. Это упростит мигрантам работу в таких сферах, как строительство, здравоохранение, социальное обеспечение, общественное питание и гостиничный бизнес.

Главной целью законопроекта было показать, что французский президент Эмманюэль Макрон способен на жесткие меры против нелегальной миграции, но в то же время может позаботиться об экономике страны, которая нуждается в иностранной рабочей силе. Изначальная редакция законопроекта была еще жестче, но когда оппозиционные партии отказались даже обсуждать ее в парламенте, в документ внесли поправки. Некоторые члены центристской фракции, которую представляет Макрон, проголосовали против законопроекта или воздержались, но остальные поддержали законопроект. За новый закон выступили также депутаты от правой партии "Национальный фронт".



Закон вызвал протесты со стороны французских левых. Депутат-коммунистка Эльза Фосийон заявила, что правительство Франции стало "выражать те же идеи, что и ультраправые", превзойдя по жесткости миграционных ограничений даже соседнюю Италию, где у власти находятся консерваторы. 50 правозащитных групп в совместном заявлении выразили мнение, что это "самый регрессивный закон за последние 40 лет".

Ранее США временно перекрыли границу с Мексикой из-за увеличившегося притока мигрантов.