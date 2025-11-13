Павел Дуров добился снятия ограничения на перемещения во Франции

Власти Франции приняли решение полностью снять с сооснователя Telegram ограничения на перемещения, сообщает Zakon.kz.

Соответствующей информацией поделился Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, решение полностью отменяет запрет на выезд из Франции, а также снимает требование регулярно регистрироваться в местном полицейском участке.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Сооснователь Telegram пробыл под стражей четыре дня, после чего его отпустили, установив над ним судебный контроль.

Сам он счел этот арест ошибочным и добавил, что данный инцидент нанес "огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны".

В конце октября на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае Павел Дуров анонсировал запуск новой децентрализованной сети Cocoon.