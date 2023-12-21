Из-за ветра в 130 км/ч в Британии закрыли школы и ограничили движение

В Великобритании прекратили занятия в школах и призвали автомобилистов не отправляться в дорогу из-за урагана Пия, который принес с собой порывы ветра силой до 130 км/ч, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 21 декабря, в Великобритании объявили "желтое" штормовое предупреждение из-за урагана Пия, который обрушился на северную часть Британских островов. Занятия в школах приостановили, а электриков привели в повышенную готовность из-за риска аварий на сетях.

Сильнее всего стихия разбушевалась на Шетландских островах к северу от Шотландии. На севере и северо-востоке Шотландии порывы штормового ветра могут достигать 110-130 км/ч. В Северной Ирландии, а также на севере Англии и Уэльса сила ветра составляет примерно от 70 до 90 км/ч с порывами до 105 км/ч.





Штормовое предупреждение ввели в нескольких крупных городах, включая Белфаст, Ньюкасл и Манчестер. Полиция Северной Ирландии предупредила о возможных препятствиях на дорогах – упавших деревьях и обломках сломанных конструкций. Автомобилистов призвали по возможности не выезжать в путь во время урагана, а железнодорожная компания TPE рекомендовала британцам не ездить на поездах. В Шотландии на нескольких линиях железной дороги временно остановили движение. На тех линиях, где движение не закрыли, поезда задерживаются в среднем на 30-45 минут из-за ограничений скорости.

Синоптики ожидают, что ураган продлится как минимум до вечера 21 декабря. Но когда шторм стихнет, британцев может ждать новый каприз погоды: на 22 декабря в Великобритании прогнозируют проливные дожди.

Ранее ураган обрушился на Ирландию, где сильный ветер с корнем вырывал деревья и сносил крыши с домов.