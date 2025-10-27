#АЭС в Казахстане
Мир

На Ямайку надвигается ураган силой 260 км/ч: власти просят граждан эвакуироваться

ураган, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 16:51 Фото: freepik
На Ямайке объявлена эвакуация в прибрежных районах – к острову приближается ураган пятой категории "Мелисса" с ветром до 260 км/ч. Он может стать самым мощным штормом за всю историю наблюдений в регионе, сообщает Zakon.kz.

Национальный центр по ураганам США сообщает, что шторм обрушится на Ямайку 28 октября 2025 года утром, пишет CNN.

На острове уже наблюдаются штормовые условия.

Правительство Ямайки объявило обязательную эвакуацию в уязвимых прибрежных районах. Метеорологическая служба предупреждает о сильных ветрах, внезапных наводнениях и оползнях.

Предупреждения об урагане также действуют в восточных провинциях Кубы – Гранма, Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо и Ольгин. Также о штормовой угрозе объявлено на Гаити, Багамах и островах Теркс и Кайкос.

Медленное движение урагана уже вызвало проливные дожди и наводнения на Гаити и в Доминиканской Республике. По данным местных властей, погибли не менее четырех человек, еще свыше тысячи были эвакуированы.

Метеорологи связывают быстрое усиление "Мелиссы" с аномально теплыми водами Карибского моря. В течение недели ураган может привести к выпадению до 750-1000 миллиметров осадков на Ямайке и юге Эспаньолы, местами – до 1000 миллиметров.

Сила урагана усилилась за сутки на более чем 100 пунктов, днем ранее национальный центр США фиксировал скорость 150 км/ч.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
