Россиянин в костюме Деда Мороза погиб, пытаясь поздравить детей

В Челябинске мужчина в костюме Деда Мороза хотел поздравить детей с праздником, но сорвался с балкона 24-го этажа и погиб, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, пишут "Известия", молодой человек перепутал веревки, в результате чего упал с высоты более 60 м на крышу пристроя. От полученных травм мужчина скончался на месте.



Как уточняется, личность погибшего установлена, ему было 25 лет.

На месте ЧП работают следователи.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли Деду Морозу и Снегурочке на трассе в ВКО.