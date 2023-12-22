Россиянин в костюме Деда Мороза погиб, пытаясь поздравить детей
Фото: pixabay
В Челябинске мужчина в костюме Деда Мороза хотел поздравить детей с праздником, но сорвался с балкона 24-го этажа и погиб, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, пишут "Известия", молодой человек перепутал веревки, в результате чего упал с высоты более 60 м на крышу пристроя. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Как уточняется, личность погибшего установлена, ему было 25 лет.
На месте ЧП работают следователи.
Ранее сообщалось, что спасатели помогли Деду Морозу и Снегурочке на трассе в ВКО.
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