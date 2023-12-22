Стрельба в Карловом университете Праги: 22 декабря в Чехии станет днем траура

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что в стране объявлен день траура в связи с гибелью 14 человек в результате стрельбы в Карловом университете Праги, передает Zakon.kz

По информации портала iDNES.cz сначала 24-летний студент Давид Козак из Кладенска убил отца дома, потом пошел убивать в университет. Вероятно, он планировал террор.

Издание также пишет что у студента скорее всего были психологические проблемы. В полиции также подтвердили, что он писал в соцсети заметки, в которых указывается, что он планировал убийство. По словам начальника полиции Мартина Вондрашека, "этого человека вдохновило подобное ужасное событие за рубежом".

Как сообщали ранее вечером 21 декабря студент философского факультета открыл в вузе стрельбу, после чего покончил с собой.

Известно, что нападавший ворвался в университет с винтовкой и открыл стрельбу. Некоторые студенты пытались спастись на крыше, при этом злоумышленник преследовал своих жертв. Одна из студенток погибла, сорвавшись с карниза во время перестрелки.

По последним данным, жертвами стрельбы, устроенной в Карловом университете стали 14 человек. Также отмечается, что ранения получили 25 человек.