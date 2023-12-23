Верховный суд США отказался обсуждать президентский иммунитет Трампа
По сообщению CNN, решение суда сыграло на руку Трампу и смешало карты спецпрокурору, который требовал в обход федерального апелляционного суда в ускоренном порядке решить вопрос о правовом иммунитете экс-президента.
Трамп, которого обвиняют в попытке сорвать избирательную кампанию 2020 года, использовал вопрос об иммунитете, чтобы затянуть рассмотрение дела. Вопрос о том, могут ли экс-президента привлечь к ответственности за нарушения, допущенные, когда он еще занимал пост, должны решить до начала судебного процесса, которое намечено на март 2024 года.
В свою очередь, спецпрокурор Смит утверждал, что претензии Трампа на иммунитет "необоснованны и некорректны". По его словам, бывший президент обвиняется в серьезных преступлениях, поэтому вопрос о его правовом статусе нужно было решить немедленно.
Ранее соцопросы показали, что если Дональду Трампу все-таки позволят участвовать в президентских выборах в США, он с высокой вероятностью их выиграет.