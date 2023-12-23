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Верховный суд США отказался обсуждать президентский иммунитет Трампа

Верховный суд США отказался обсуждать президентский иммунитет Трампа Фото: wikimedia
Верховный суд США отказался рассмотреть запрос специального прокурора Джека Смита о том, имеет ли бывший президент Дональд Трамп иммунитет от судебного преследования. Это затянет процесс в отношении Трампа, сообщает Zakon.kz.

По сообщению CNN, решение суда сыграло на руку Трампу и смешало карты спецпрокурору, который требовал в обход федерального апелляционного суда в ускоренном порядке решить вопрос о правовом иммунитете экс-президента.

Трамп, которого обвиняют в попытке сорвать избирательную кампанию 2020 года, использовал вопрос об иммунитете, чтобы затянуть рассмотрение дела. Вопрос о том, могут ли экс-президента привлечь к ответственности за нарушения, допущенные, когда он еще занимал пост, должны решить до начала судебного процесса, которое намечено на март 2024 года.

Бывший президент США настаивает, что у него есть иммунитет против федерального судебного преследования. На своей странице в соцсети он написал, что в качестве главы государства "имел право и полномочия расследовать и высказываться о сфальсифицированных и украденных президентских выборах 2020 года". Трамп также выразил мнение, что администрация его главного конкурента, действующего президента Джо Байдена, всеми силами пытается привлечь его к уголовной ответственности, чтобы не допустить к участию в выборах в 2024 году.

В свою очередь, спецпрокурор Смит утверждал, что претензии Трампа на иммунитет "необоснованны и некорректны". По его словам, бывший президент обвиняется в серьезных преступлениях, поэтому вопрос о его правовом статусе нужно было решить немедленно.

Ранее соцопросы показали, что если Дональду Трампу все-таки позволят участвовать в президентских выборах в США, он с высокой вероятностью их выиграет.

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