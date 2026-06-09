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Происшествия

Полиция ищет казахстанца, пытавшегося задушить прохожую веревкой

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 13:25 Фото: Zakon.kz
В Шамалгане мужчина пытался веревкой задушить прохожую. Его разыскивает полиция, сообщает Zakon.kz.

Кадры произошедшего появились в социальных сетях. К счастью, женщине удалось освободиться и убежать.

По словам родственников пострадавшей, полиция до сих пор не может найти подозреваемого, хотя имеются записи с камер видеонаблюдения.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматинской области. Там уточнили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению противоправных действий".Пресс-служба ДП Алматинской области

Также сказано, что уже по результатам проводимой работы будет дана правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.

"Расследование продолжается", – заверил в ДП.

Немного ранее мы рассказывали об инциденте, который случился в Талгаре: мужчине, который вступился за женщину в хожу семейного конфликта, сломали челюсть.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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