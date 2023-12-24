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В Туркменистане могут запретить праздновать Новый год

В Туркменистане могут запретить праздновать Новый год Фото: pixabay
В Туркменистане не будут проводить новогодние утренники в детских садах и школах. Также хякимлики на местах не дают разрешения на установку елок перед административными зданиями и офисами. Представители власти новые правила пока не комментируют, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание "Хроники Туркменистана", в этом году Туркменистане под Новый год стали усиливаться религиозные тенденции.

Имамы отговаривают прихожан мечетей от празднования "чуждого для мусульман праздника", на рынках ограничивают продажу свинины, а уже установленные перед зданиями ведомств новогодние елки разобрали, хотя в прошлом году, напротив, поручали устанавливать по два дерева – снаружи перед входом и внутри здания.

Между тем, население Туркменистана готовится встречать Новый год. Торговцы жалуются, что полицейские вновь предупредили их о запрете продажи алкоголя 31 декабря после 10 часов вечера.

В Ашхабаде по два представителя полиции обходят дома в жилых кварталах и предупреждают людей, чтобы они соблюдали порядок во время новогодних праздников: не шумели на улицах и не использовали петарды.

Ранее мы рассказывали, что в Узбекистане приняли поправки, закрепляющие светскость государства. В стране запретили пропаганду многоженства и закрывающую лицо одежду. Соответствующий закон подписали в ноябре 2023 года. 

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Жанель Абдрахманова
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