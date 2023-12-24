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Торговое судно, связанное с Израилем, было атаковано у западного побережья Индии

торговое судно Фото: freepik
Дрон ударил по торговому судну, связанному с Израилем, у берегов Индии в Аравийском море, сообщает Zakon.kz.

Инцидент на танкере-химовозе под либерийским флагом произошел в 200 километрах к юго-западу от индийского порта Веравал, пишет ABC News.

Атака беспилотника ударила по корме и вызвала на борту пожар, который позже был потушен без каких-либо жертв среди экипажа. Фирма заявила, что судно получило некоторые структурные повреждения и на борт попало некоторое количество воды.

По словам представителя Военно-морского флота, ВМС Индии отреагировали после того, как судоходная компания обратилась за помощью.

"ВМС Индии направили самолет, который прибыл над MV (торговым судном). Безопасность экипажа и корабля была подтверждена. Также был отправлен военный корабль для оказания любой необходимой помощи", – говорится в заявлении.

Крупнейшие мировые судоходные компании изменили маршруты своих судов после нападений в Красном море с тех пор, как 7 октября началась война между Израилем и ХАМАС. Многие суда выбирают более длинный и дорогостоящий маршрут вокруг южной оконечности Африки.

Никто сразу не взял на себя ответственность за субботнюю атаку.

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