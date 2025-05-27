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Мир

Корабль с нефтепродуктами и химикатами затонул в Аравийском море

У берегов Индии произошло крушение контейнеровоза, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 06:20 Фото: Х/IndiaCoastGuard
У берегов Индии в Аравийском море произошло крушение контейнеровоза Sujata, сообщает Zakon.kz.

Корабль перевернулся из-за затопления одного из отсеков неподалеку от города Кочи, пишет The Associated Press. 24 человека, которые находились внутри судна, были эвакуированы.

Фото: Х/IndiaCoastGuard

Либерийское судно перевозило 640 контейнеров, в том числе 13 с химикатами и 12 с карбидом кальция – веществом, которое выделяет горючий газ при контакте с морской водой. Также на борту было 84 тонны дизельного топлива и 367 тонн мазута.

Власти опасаются, что нефтепродукты и химикаты могут навредить людям и морским обитателям. Живущим рядом с водоемом рекомендовали не прикасаться к контейнерам или топливу, которые может вынести на берег. Также граждан просят не приближаться к затонувшему кораблю.

Фото: Х/IndiaCoastGuard

26 мая власти страны сообщили, что усилили меры по борьбе с загрязнением, чтобы сдержать разлив. Береговая охрана развернула на месте судно с оборудованием.

В столичном аэропорту Индии имени Индиры Ганди рано утром 25 мая обрушился потолок.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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