Корабль с нефтепродуктами и химикатами затонул в Аравийском море

У берегов Индии в Аравийском море произошло крушение контейнеровоза Sujata, сообщает Zakon.kz.

Корабль перевернулся из-за затопления одного из отсеков неподалеку от города Кочи, пишет The Associated Press. 24 человека, которые находились внутри судна, были эвакуированы.

Фото: Х/IndiaCoastGuard

Либерийское судно перевозило 640 контейнеров, в том числе 13 с химикатами и 12 с карбидом кальция – веществом, которое выделяет горючий газ при контакте с морской водой. Также на борту было 84 тонны дизельного топлива и 367 тонн мазута.

Власти опасаются, что нефтепродукты и химикаты могут навредить людям и морским обитателям. Живущим рядом с водоемом рекомендовали не прикасаться к контейнерам или топливу, которые может вынести на берег. Также граждан просят не приближаться к затонувшему кораблю.

Фото: Х/IndiaCoastGuard

26 мая власти страны сообщили, что усилили меры по борьбе с загрязнением, чтобы сдержать разлив. Береговая охрана развернула на месте судно с оборудованием.

В столичном аэропорту Индии имени Индиры Ганди рано утром 25 мая обрушился потолок.