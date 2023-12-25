Как похудеть: ученые разработали вибрирующую таблетку

Ничто не вызывает такого чувства сытости, как сладкая или жирная пища. Теперь наука может помочь желающим похудеть: вибрирующая таблетка, проглоченная перед едой, создает ощущение сытости, сообщает Zakon.kz.

Исследование, которое еще предстоит провести на людях, показало, что после 30 минут воздействия таблетки Vibes свиньи съедали в среднем почти на 40% меньше пищи в последующие полчаса, чем без нее, и медленнее набирали вес, сообщает The Guardian.



Вибрации активируют рецепторы растяжения в желудке, имитируя присутствие пищи. По блуждающему нерву в гипоталамус мозга поступают сигналы, повышающие уровень различных гормонов, вызывающих чувство сытости, и снижающие уровень гормонов, вызывающих чувство голода.

По словам исследователей, таблетки размером с большую витаминную таблетку являются неинвазивным, временным методом лечения, не требующим хирургического вмешательства для снижения веса, и выводятся из организма вместе с другими отходами.



Они предполагают, что можно разработать таблетки, которые будут имплантироваться или оставаться в желудке, чтобы уменьшить необходимость их многократного приема.

Ранее стало известно о спаде ажиотажа по поводу специальных "уколов для похудения", так как некоторые люди столкнулись с постоянной тошнотой.