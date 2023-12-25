Как похудеть: ученые разработали вибрирующую таблетку
Исследование, которое еще предстоит провести на людях, показало, что после 30 минут воздействия таблетки Vibes свиньи съедали в среднем почти на 40% меньше пищи в последующие полчаса, чем без нее, и медленнее набирали вес, сообщает The Guardian.
Вибрации активируют рецепторы растяжения в желудке, имитируя присутствие пищи. По блуждающему нерву в гипоталамус мозга поступают сигналы, повышающие уровень различных гормонов, вызывающих чувство сытости, и снижающие уровень гормонов, вызывающих чувство голода.
По словам исследователей, таблетки размером с большую витаминную таблетку являются неинвазивным, временным методом лечения, не требующим хирургического вмешательства для снижения веса, и выводятся из организма вместе с другими отходами.
Они предполагают, что можно разработать таблетки, которые будут имплантироваться или оставаться в желудке, чтобы уменьшить необходимость их многократного приема.
Ранее стало известно о спаде ажиотажа по поводу специальных "уколов для похудения", так как некоторые люди столкнулись с постоянной тошнотой.