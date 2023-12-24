Палестино-израильский конфликт: число жертв превысило 20,4 тысячи человек

Министерство здравоохранения анклава заявило о том, что число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате ударов Израиля, превысило 20,4 тыс., более 54 тыс. человек пострадали, сообщает Zakon.kz.

Ведомство опубликовало информацию в Telegram.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 424, 54 036 ранены", – цитирует ТАСС министерство.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.



1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.



При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности, израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.