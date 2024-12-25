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Мир

Максим Галкин порадовал поклонников семейным снимком и необычным видео

Максим Галкин опубликовал семейное фото, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 23:50 Фото: Instagram/maxgalkinru
Шоумен Максим Галкин порадовал подписчиков семейной фотографией и обратился на иврите к своим поклонникам из Израиля, сообщает Zakon.kz.

Артист записал видео, поздравив израильтян с началом праздника Ханука. Он пожелал своим фанатам чудес и посоветовал не есть много суфганиет – пончиков, которые по традиции едят в Израиле на Хануку.

Знающие язык пользователи отметили, что Галкин хорошо говорит на иврите: с русским акцентом, но понятно.

А после он опубликовал снимок, на котором Алла Пугачева и их совместная дочь Лиза в теплых шапках и одинаковых свитерах веселятся на фоне наряженной елки.

Подписчики поспешили поздравить звездную семью с праздником:

– Классные! С Рождеством вашу прекрасную семью!

– Столько радости видеть прекрасную Аллу.

– Счастья вам! Живите! Радуйтесь! Алла Борисовна, какое счастье видеть вас такой! Улыбайтесь чаще!

Ханука – это еврейский праздник, символизирующий победу света над тьмой. В 2024 году Ханука начинается вечером 25 декабря и будет продолжаться до 2 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин запретил снимать его выступления.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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