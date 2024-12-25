Максим Галкин порадовал поклонников семейным снимком и необычным видео

Шоумен Максим Галкин порадовал подписчиков семейной фотографией и обратился на иврите к своим поклонникам из Израиля, сообщает Zakon.kz.

Артист записал видео, поздравив израильтян с началом праздника Ханука. Он пожелал своим фанатам чудес и посоветовал не есть много суфганиет – пончиков, которые по традиции едят в Израиле на Хануку.

Знающие язык пользователи отметили, что Галкин хорошо говорит на иврите: с русским акцентом, но понятно.

А после он опубликовал снимок, на котором Алла Пугачева и их совместная дочь Лиза в теплых шапках и одинаковых свитерах веселятся на фоне наряженной елки.

Подписчики поспешили поздравить звездную семью с праздником:

– Классные! С Рождеством вашу прекрасную семью! – Столько радости видеть прекрасную Аллу. – Счастья вам! Живите! Радуйтесь! Алла Борисовна, какое счастье видеть вас такой! Улыбайтесь чаще!

Ханука – это еврейский праздник, символизирующий победу света над тьмой. В 2024 году Ханука начинается вечером 25 декабря и будет продолжаться до 2 января 2025 года.



Ранее сообщалось, что Максим Галкин запретил снимать его выступления.