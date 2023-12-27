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Ситуация в Украине: Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ситуация в Украине: Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование Украины на постоянной основе формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, но запрос на конкретную цифру мобилизованных правительству не подавало.
  • Командование ВСУ не делало никаких запросов на мобилизацию 500 тысяч человек, о которых говорил Владимир Зеленский. Об этом заявил украинский главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный. При этом он отказался разглашать цифры мобилизационного плана, которые установило командование.
  • В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Военное командование Украины сообщило об угрозе применения Россией баллистических ракет, в связи с этим во многих областях страны объявлена воздушная тревога.
  • В результате обстрелов Херсонской области один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
  • Минобороны РФ заявило, что два украинских бомбардировщика, обстрелявшие корабль, были сбиты в воздушном бою. В Киеве заявляют, что потерь самолетов в последние сутки в украинской армии не было.
  • Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой обсуждались детали по планированию следующего года. "2024 год должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. Контрактирование и бюджет обеспечиваем", - подчеркнул глава украинского государства. Он также отметил, что отдельное внимание на Ставке уделили производству всех видов необходимых дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним. По словам президента, "Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах".
  • МВД России объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова и создателя "Масяни" Олега Куваева.
  • Минкульт Украины внес певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны.
  • Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) заявила в своих соцсетях, что ведомство разоблачило 220 групп, которые помогали украинцам бежать за границу, чтобы избежать отправки на фронт.
  • Глава британской исследовательской организации Shabaka Башаир Ахмед заявила, что Запад забывает о гражданской войне в Судане на фоне конфликтов на Украине и в Газе, что даже сами суданцы жалуются на чрезмерное внимание Запада к Киеву. Об этом пишет The Guardian. 

Жанель Абдрахманова
Ситуация в Украине Украина
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