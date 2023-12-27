Ситуация в Украине: Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование Украины на постоянной основе формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, но запрос на конкретную цифру мобилизованных правительству не подавало.

Командование ВСУ не делало никаких запросов на мобилизацию 500 тысяч человек, о которых говорил Владимир Зеленский. Об этом заявил украинский главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный. При этом он отказался разглашать цифры мобилизационного плана, которые установило командование.



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