В столице Индии отменяют рейсы самолетов и поездов из-за густого смога

В Нью-Дели, столице Индии, с 26 декабря отменяют перелеты и железнодорожные рейсы из-за густого смога, который ограничивает видимость до 50 метров, сообщает Zakon.kz.

Густой смог окутал индийскую столицу утром 26 декабря. По прогнозам синоптиков, он сохранится и на следующий день, в среду. При этом, качество воздуха в Нью-Дели накануне утром составило 376 пунктов по уровню загрязнения, при этом максимальный уровень загрязнения, который возможен, отмечен на сотне. Показатели от нуля до 50 считаются хорошими, пишет Reuters.

По меньшей мере 30 рейсов аваиа сообщения, которые должны были приземлиться или вылететь из аэропорта Дели, в том числе на международных маршрутах, были задержаны из-за густого смога. Также известно о 14 поездах, которые также не смогли выехать из города. Как сообщают в департаменте погода мегаполиса, в тумане содержатся загрязняющие частицы, которые могут пагубно отразится на здоровье 20 миллионов жителей Нью-Дели.

Видимость в индийской столице из-за смога не превышает 50 метров.

Месяцем ранее в индийской столице Нью-Дели уже вводили ограничения на автомобильное движение, остановили стройки и отправили школьников на удаленное обучение из-за сильного загрязнения воздуха.